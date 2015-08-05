Украинский информационный телеканал NewsOne объявил о запуске HD-версии. В связи с этим событием Mediasat решил подробнее узнать о некоторых моментах и задал несколько вопросов пресс-службе канала.

Mediasat: News One HD сейчас доступен со спутника Astra 4A (4,8° в.д.) в тестовом режиме. Как долго продлится тестовый период. Когда следует ожидать полноценное вещание?

Телеканал NewsOne начал полноценное вещание 9 лет назад в июне 2006 года. С того времени и до сегодня мы транслируем SD-сигнал со спутника Astra 4A.

Как вы, наверное, знаете, в 2014 году мы построили новую студию, модернизировали техническое обеспечение, поменяли концепцию и наполнение эфира. NewsOne стал современным информационно-новостным каналом. И с того времени мы создаем канал в HD-формате.

Учитывая потребительский запрос на NewsOne HD, мы решили попробовать параллельно с SD раздавать HD-сигнал через спутник. Тестовое вещание продлится до середины августа.

Когда же запустим HD-сигнал на постоянной основе, пока неизвестно. Это постоянно обсуждается. Технически и организационно мы готовы, но вы же понимаете, что это вопрос также и финансовый.

В любом случае, все, кто желает получать сигнал высокого качества на постоянном основании, с первого августа могут забирать его в интернете – мы запустили IP-поток NewsOne HD. Уже сегодня мы подписываем договора, по этому вопросу можно обращаться в отдел развития.

Mediasat: С началом полноценного вещания, где можно будет увидеть канал? Сигнал останется доступен со спутника?

Как было сказано выше, SD-версия канала доступна параллельно с тестируемой HD-версией. После завершения тестового режима в открытом доступе останется SD-версия, а в интернете с первого августа работает IP-поток в HD формате.

Mediasat: Планируется осуществлять вещание со спутника в открытом режиме или сигнал будет закодирован? Если будет закодирован, то в какой кодировке и когда?

С самого начала вещание со спутника осуществлялось в открытом режиме, и мы не видим оснований для изменений.

Mediasat: Канал будет доступен абонентам кабельных, IPTV операторов? OTT сервисов? На спутниковых платформах (Виасат)? Если можно уточните, пожалуйста, в каких сервисах и кабельных сетях можно будет увидеть канал.

На сегодняшний момент NewsOne SD доступен всем – операторам кабельных сетей и IPTV, а также всем OTT сервисам и спутниковым платформам. Сейчас, во время тестового режима, HD-сигнал также доступен всем желающим. Повторимся, с первого августа мы открыли доступ к IP-потоку NewsOne HD.

Mediasat: Как кабельщики будут получать сигнал? Со спутника или по IP?

Операторы кабельных сетей, которые ретранслируют SD сигнал, забирают поток со спутника. HD-cигнал доступен благодаря IP-потоку.

Mediasat: Будет ли телеканал раздавать сигнал через какой-нибудь CDN простым зрителям?

Мы провели реконструкцию меньше года назад, поэтому все построено с учетом того, как зрители потребляют телевидение сейчас, а не 5 или 10 лет назад. Ни для кого ни секрет, что телевидение можно смотреть как угодно, на каких угодно платформах и чем дальше, тем больше люди смотрят TV, в особенности, новости, не на телевизорах, а на компьютерах, телефонах и планшетах. Поэтому NewsOne HD можно смотреть на сайте телеканала и на официальной странице в YouTube, и, конечно, для смартфонов и планшетов есть приложения в AppStore и в Google Play .

Mediasat: С чем связан запуск News One в HD? Вы пришли к выводу, что украинский зритель готов к HD?

Мы рассматриваем передачу HD-сигнала через спутник как вопрос перспективы. В Украине весьма высокий запрос на изображение в высоком качестве, ведь специализированные телевизоры продаются с 2007 года. И все же, количество владельцев таких моделей в десятки раз меньше общего количества абонентов. Точно также, техническое обеспечение большинства кабельных операторов подходит для приема именно SD-версии.

Mediasat: Что будет с SD-версией телеканала, она продолжит своё вещание со спутника/в кабельных сетях?

SD-версия по-прежнему останется доступной всем желающим через Спутник Astra 4A (4,8° в.д.).

Mediasat: SD и HD версия, это по сути один и тот же канал? Или программное наполнение будет отличаться?

Наполнение обеих версий идентичное. Изначально мы создаем канал в HD-формате, а в эфирной аппаратной его трансформируем в два формата – SD и HD.

Mediasat: Запуск HD в сегодняшних реалиях довольно затратное дело. Как вообще сказывается на работе политический и экономический кризис в Украине?

Построить канал, вложиться в современное оснащение, которое производит видео HD-качества – это только верхушка айсберга. Ведь сразу возникает очень затратная статья — доставка контента. Мы считаем, что будущее за теми, кто обеспечит быструю и качественную передачу данных с минимальной стоимостью. К примеру, сегодня транспортировка HD сигнала через IP-поток порядка 30-и раз дешевле передачи HD-сигнала через спутник.

Конечно, события в Украине 2013-2015 гг повлияли на платежеспособность населения. У многих на первый план вышел вопрос обеспечения базового комфорта. Люди, в основном, экономят, а не покупают новую технику. Поэтому бум, который прогнозировали в 2011-2012 годах, когда ожидалось, что за 3 года львиная доля зрителей обновит телевизор и затребует видео в формате HD, не состоялся.

Mediasat: Какие планы на будущее в целом? Планируете ли выход на новые рынки? Какие новые проекты следует ожидать зрителям в эфире канала?

В сентябре NewsOnе поразительно изменится. Стартует вещание в формате «Новости & reality». Все будет другое – новая графика и новая музыка, новая сетка вещания и новые эмоции. Мы подключаем 17 региональных представительств, которые будут делать параллельные включения в прямом эфире. Будем работать для того, чтобы каждый житель страны «вживую» получал информацию о жизни каждого города Украины. Обещаем, что будет интересно и непохоже на других.