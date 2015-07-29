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Телеканал партии КПРФ «Красная линия»
«Красная линия» начал полноценное вещание со спутника ABS 2 (75.0° в. д.).

Телеканал, созданный коммунистической партии России (КПРФ), начал своё постоянное вещание со спутника ABS 2 (75.0° в. д.).

В эфире канала передачи (большинство из которых собственного производства) информируют зрителей о политических, экономических, социальных и прочих событиях. Кроме этого программное наполнение телеканала состоит из документальных фильмов, ток-шоу, репортажей и интервью.

Напомним, что КПРФ сначала создала интернет-телеканал о социально-политических событиях России, а также о новостях партии. В апреле 2014 года зампредседатель коммунистической партии Дмитрий Новиков заявил, что канал в скором времени начнёт кабельное и спутниковое вещание. В октябре того же года Роскомнадзор выдал «Красной линии» универсальную вещательную лицензию на спутниковое вещание. Но в планах КПРФ также распространение сигнала телеканала и в сетях кабельного телевидения РФ.

Параметры вещания канала:
Спутник/орбитальная позиция ABS 2 (75.0° в. д.)
Частота 11473 МГц
Поляризация вертикальная
FEC 3/4
Технические параметры SR — 22500/DVB-S2/8PSK/MPEG-4
Кодировка нет

 

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  • babayka

    Я из Челябинска. У какого провайдера кабельного ТВ, в Челябинске, есть в пакете телеканал «Красная линия»? К сожалению, компания «Интерсвязь» наотрез отказывается включить этот канал в пакет программ кабельного ТВ.