«Красная линия» начал полноценное вещание со спутника ABS 2 (75.0° в. д.).

Телеканал, созданный коммунистической партии России (КПРФ), начал своё постоянное вещание со спутника ABS 2 (75.0° в. д.).

В эфире канала передачи (большинство из которых собственного производства) информируют зрителей о политических, экономических, социальных и прочих событиях. Кроме этого программное наполнение телеканала состоит из документальных фильмов, ток-шоу, репортажей и интервью.

Напомним, что КПРФ сначала создала интернет-телеканал о социально-политических событиях России, а также о новостях партии. В апреле 2014 года зампредседатель коммунистической партии Дмитрий Новиков заявил, что канал в скором времени начнёт кабельное и спутниковое вещание. В октябре того же года Роскомнадзор выдал «Красной линии» универсальную вещательную лицензию на спутниковое вещание. Но в планах КПРФ также распространение сигнала телеканала и в сетях кабельного телевидения РФ.

Параметры вещания канала:

Спутник/орбитальная позиция ABS 2 (75.0° в. д.) Частота 11473 МГц Поляризация вертикальная FEC 3/4 Технические параметры SR — 22500/DVB-S2/8PSK/MPEG-4 Кодировка нет