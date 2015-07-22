Смотреть на 4К-телевизор (показывающий картинку в разрешении в четыре раза выше, чем HD) – это как открытие. На видео с городским пейзажем, показанном в начале месяца на пресс-конференции Samsung, можно было увидеть отдельные окна в большинстве зданий, а также отдельных людей, входящих в небоскрёбы и выходящих из них. На состоящем из восьми миллионов пикселей очень сложно заметить сетчатую структуру (если, конечно, вы не смотрите с очень близкого расстояния), а само изображение похоже на чёткую фотографию, но только в движении.

Тем не менее тот мир, который можно увидеть на экранах 4К-телевизоров, это, в большой степени, всего лишь иллюзия – возможно, созданная из нескольких клипов, снятых кинокамерами хай-энд класса.

Цена является ключевым фактором, удерживающим нас от немедленной покупки 4К-телевизора (который так называют из-за того, что диагональ его экрана – около 4 000 пикселей). Обычно такой телевизор стоит как минимум вдвое больше, чем подобный по классу и возможностям HD-телевизор (того же размера, с высококачественной панелью, возможностью выхода в интернет и тем же набором функций). Однако даже если представить себе, что деньги не играют для вас роли, или что цены вдруг неожиданно снизились (а это не фантастика – небольшие компании уже продают модели по более низким ценам), всё равно есть четыре причины, которые должны заставить вас отложить покупку 4К-телевизора.

Недостаток 4К-контента

На сегодняшний день на рынке отсутствуют Blu-ray диски, платформы с потоковым видео, телеканалы и даже более-менее удобные в использовании видеокамеры, которые бы поддерживали разрешение в 3840х2160 пикселей. И это – первая причина для того, чтобы повременить с покупкой 4К-телевизора и немного подождать. При этом ожидание может быть достаточно долгим.

В настоящее время компании, производящие ТВ-технику, пытаются предоставить какое-то ограниченное количество 4К-видео на плеерах, содержащих жёсткие диски. Компания Sony, к примеру, предлагает 4K/UltraHD Media Player, на жёстком диске которого записано 10 фильмов в 4К-формате. Устройство продаётся по цене 700 долларов. Также Sony обещает до конца года предоставить возможность закачки на плеер из сети до 100 фильмов дополнительно (о потоковом просмотре можно пока только мечтать – размеры файлов весьма внушительны). Однако 700 долларов – слишком большие деньги, чтобы тратить их на покупку устройства, которое может показать лишь небольшой набор фильмов.

Подобный медиаплеер с жёстким диском внутри планирует представить в ближайшее время и Samsung.

Мало дополнительных преимуществ

для обычного HD-контента

В настоящее время 4К-телевизоры могут масштабировать любое HD-видео до 4K путём «построения» изображения дополнительными пикселями на основе предположений относительно их содержания (так же, как это происходит, когда вы просматриваете на HD-экране обычный старенький DVD с видео стандартного разрешения). Результаты выглядят вполне приемлемо на экранах некоторых моделей телевизоров, в частности, таких как AQUOS Ultra HD LED TV производства компании Sharp с диагональю 69,5 дюйма (1,8 метра). Данная модель имеет сертификат от лаборатории THX, подтверждающий качество масштабирования, и стоит 8 000 долларов. Однако если вы придвинетесь ближе к экрану (насколько вам позволят пиксели), вы заметите зернистую структуру масштабированного видео.

Даже масштабированное видео на 4К-экране позволит вам комфортно сидеть к этому экрану на более близком расстоянии, чем в случае с HD-телевизором, однако не настолько близко, чтобы об этом можно было говорить, как о чём-то стоящем. Палата стандартов при Международном союзе электросвязи рекомендует смотреть на 4К-экран с расстояния не менее чем в полтора раза превышающего его высоту (чтобы не видеть отдельные пиксели), а в случае с HDTV сидеть желательно на расстоянии, которое превышает высоту экрана не менее чем в три раза.

Таким образом, если у вас имеется телевизор с диагональю 55 дюймов (1,4 метра) – такими диагоналями обладают стартовые модели от Sony и Samsung, вам следует сидеть на расстоянии 1 метра от экрана, если это 4К-телевизор, или около 2 метров от экрана, если это HD-телевизор. А стало быть, если вы не желаете садиться ближе, чем на 2 метра от экрана телевизора, вам и не стоит тратить лишние деньги. Фирма Samsung, к примеру, лишь недавно начала продавать модели 4К-телевизоров с диагональю 55 дюймов, и стоят они 5 600 долларов. При этом самая лучшая модель HD-телевизора производства этой же компании с такой же диагональю стоит 2 800 долларов (кроме того, в линейке моделей с экраном 55 дюймов от Samsung есть и более дешёвые).

4К-видео может быть прерывистым

К сожалению, вы не сможете увидеть на своих 4К-экранах в идеальном качестве даже то небольшое количество видео в 4К-формате, которое доступно сегодня на рынке. Всё потому, что даже самые последние модели HDMI-кабелей (версия 1.4) не способны передать без проблем такое большое количество данных. Сигнал, поступающий на большинство HD-телевизоров с устройств, подобных проигрывателю Blu-ray, передаётся на скорости 60 кадров в секунду. Однако при передаче видео в вчетверо большем разрешении через HDMI-кабель единственным выходом будет урезать вдвое частоту кадров. Но согласитесь, на скорости 30 кадров в секунду видео не будет таким уж плавным.

4К-видео может страдать от недостатка цветов

Ещё один компромисс – в деталях цвета. Из-за ограничений пропускной способности канала соединение через HDMI 1.4 может передавать 4К-сигнал, в котором данные о цвете урезаны до 8 бит (256 оттенков) для каждого из трёх компонентов пикселя (красный, зелёный и синий). Комбинации этих основных цветов дают спектр из 16,7 миллиона цветовых оттенков. Возможно, на первый взгляд это кажется и хорошо, однако современные жидкокристаллические панели способны отображать 10 битовую цветовую палитру (около миллиарда оттенков). Таким образом, сверхвысокое разрешение видео будет соседствовать с относительно бедной цветовой палитрой.

Впрочем, инженеры и учёные уже работают над решением этих проблем. Новая версия интерфейса HDMI, которая будет носить название HDMI 2.0, будет способна передавать 4К-видео на скорости 60 кадров в секунду. Однако улучшений в передаче цветовой палитры, скорее всего, не предвидится до следующих обновлений стандарта интерфейса.

Вот некоторые основные факты о новом стандарте HDMI 2.0:

Разрешение 4K@50/60, (2160p), которое в 4 раза превышает по качеству картинки разрешение1080p/60.

До 32 аудио-каналов помогут добиться эффекта полного погружения в многогранную звуковую гамму.

Частота дискретизации аудио до 1536 кГц поможет добиться высочайшей чистоты звука.

Возможность одновременной передачи двойного потока видео для многопользовательского экрана.

Одновременная передача многопотокового аудио для нескольких пользователей (до четырех).

Поддержка широкоугольного театрального видео с соотношением сторон 21:9.

Динамическая синхронизация видео- и аудио-потоков.

Динамическая синхронизация видео- и аудио-потоков. Расширенная шина CEC предлагает более широкие возможности управления и контроля из одной точки различными устройствами потребительской электроники.

Перспектива появления нового стандарта интерфейса HDMI – предупреждение для тех, кто покупает сегодня телевизоры и прочую электронику, содержащую HDMI-порты стандартного типа. Хотя некоторые компании готовы будут провести апгрейд блока портов выпускаемой сегодня техники. К примеру, во всех 4К-телевизорах производства Samsung имеется внешний блок, который содержит порты входа видеосигнала и производит некоторую обработку данного сигнала. В случае появления новых стандартов входных интерфейсов пользователю придётся лишь приобрести новый блок.

Однако это не такой уж удачный способ заставить потребителя платить как минимум вдвое больше за телевизор, для которого сегодня имеется не так много родного контента, который показывает этот контент с некоторым «дёрганьем» и недостатком цветов, чтобы со временем, с появлением новых усовершенствованных технологий, снова платить – уже за апгрейд своей модели. Тем более, что к тому времени имеющиеся на рынке 4К-телевизоры в любом случае будут стоить гораздо дешевле.

Автор: Шон Кэптин

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