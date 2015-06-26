Из истории украинского телеэфира

Начальной датой работы украинского телевидения считают 5 ноября 1951 года. В этот день Киевский телецентр (КТЦ) впервые вышел в эфир с экспериментальной трансляцией фильма «Алитет идет в горы». Техническое здание телецентра на улице Малоподвальной (ныне Бориса Гринченко), 13, строилось в 1949-1951 гг. Там размещалась УКВ-радиостанция мощностью 10 кВт с антенной башней высотой 192 м.

В начале 1953 г. запущен в эксплуатацию аппаратно-студийный блок КТЦ по адресу Крещатик, 26.

С мая 1954 года специалисты КТЦ начинают использовать первую в СССР передвижную телестанцию ПТЦ-52.

Необходимо отметить, что в Киеве впервые в Советском Союзе был реализован комплексный проект развертывания телецентра. И впервые такой объект полностью оснащался оборудованием советского производства, причем технический уровень техники соответствовал самым высоким на тот момент техническим требованиям. Это позволило КТЦ войти в тогдашний ТОП-10 телецентров Европы.

В течение последующих 15 лет были построены и начали работу телецентры в Харькове, Донецке, Одессе, Львове, Днепропетровске, Луганске, Симферополе, Запорожье, Херсоне, Николаеве, Сумах, Черновцах, Кировограде и Ужгороде. Вещание в то время было региональным, местным.

20 января 1965 г. в эфир впервые вышла украинская общереспубликанская телепрограмма — «УТ», а в ноябре 1968 г. на КТЦ был запущен в эксплуатацию и комплекс цветного телевещания.

Все телетрансляции в Украине до 6 марта 1972 года осуществлялись на одном канале. В этот день в республике стартовало вещание на двух телевизионных каналах (под Украинское телевидение задействуется отдельный канал).

В 1967 году в Киеве на площадке по адресу, улица Дорогожицкая, 10, началось возведение самого высокого сооружения в Украине и крупнейшей в Европе цельносварной конструкции — телевизионной башни высотой 380 м. В работах были задействованы специалисты строительных организаций «Киевгорстрой», «Киевпромстрой», «Киевподземстрой», «Укрстальмонтаж», «Укрэлектромонтаж», «Укрсвязьстрой», а также металлургические предприятия и другие организации Украины (всего более 30 подрядчиков).

Впервые в мировой практике башня реализовывалась как цельносварная конструкция. Для нее украинскими учеными и инженерами была разработана специализированная технология монтажа. При возведении сооружения также применялся инновационный подход — метод подращивания. В противоположность общепринятому в то время методу наращивания высотных объектов, конструктивные модули киевской телебашни собирались, начиная с верхней части, и по мере установки остальных фрагментов конструкции поднимались домкратами.

Республиканская радиотелевизионная передающая станция (Комплекс киевской телебашни) введена в строй 30 июля 1973 г. В ходе пусконаладочных работ в течение нескольких месяцев на киевской радиотелевизионной передающей станции были запущены в эксплуатацию три мощных телевизионных передатчика (по 50 кВт), трехпрограммная УКВ ЧМ-радиостанция и комплекс оборудования телевизионной башни.

Работа нового объекта в Киеве вместе с ТВ-станциями в Чернигове, Житомире, Буках и Черкассах обеспечили покрытие всей центральной части Украины высококачественным телевизионным сигналом.

Киевская телебашня — немного статистики

Сооружение башни выполнено методом подращивания (сверху вниз) по проекту института «УкрНИИпроектстальконструкция» им. В.Н.Шимановского. Технология заключалась в использовании мощных домкратов для подъема верхних частей конструкции, под которые размещались следующие фрагменты.

Строительство велось 5 лет (1968-1973) и обошлось в сумму $19 миллионов (правда, по курсу 70 копеек за $1).

Суммарная масса металлоконструкций — около 2800 т.

На момент завершения строительства телебашня в Киеве по высоте и по мощности передаваемого сигнала была второй в мире после «Останкино». Передача сигнала метрового диапазона от киевской телестанции обеспечивается на дальности до 90 км.

Конструктивно башня полностью реализована из стальных труб различного диаметра. Причем все монтажные соединения выполнены электросваркой, никаких заклепок или болтов не использовали.

Четыре наклонных решетчатых опоры поддерживают нижнюю призматическую решетчатую часть конструкции. Вдоль центральной оси сооружения проходит вертикальная труба диаметром 4 м, которая служит лифтовой шахтой. Верхнюю часть конструкции по оси составляют антенные секции.

Для покраски башни используется краска белого и красного цветов. Такое цветовое сочетание обуславливается требованиями безопасности — высокий объект должен быть виден пилотам самолетов и вертолетов даже во время тумана.

На башне размещены два технических здания. Нижнее здание — одноэтажное. Оно расположено между отметками высоты 75 м и 80 м. Нижняя и верхняя отметки высоты у верхнего технического здания, соответственно, — 192 м и 201 м. В верхнем здании наряду с производственными помещениями имеются помещения для отдыха персонала и санузел.

К сожалению, использование башни как туристического объекта или размещения на ней ресторана, как в Москве, проектом предусмотрено не было.

Башню обслуживает всего лишь два лифта. Первый со скоростью движения 4 м/с перемещается от основания до отметки 192 м. Отметки в 329 м можно достичь на втором лифте, который движется со скоростью 0,65 м/с. На случай непредвиденных ситуаций внутри большой «трубы» имеется лестница.

В жаркое время года киевская телебашня из-за теплового расширения металла немного «подрастает» — прирост достигает до 3 см.

Сильный ветер может вызвать отклонение башни от вертикали в пределах 6 м (с амплитудой по 3 м в ту или иную сторону плоскости сечения).

Дата запуска объекта в эксплуатацию (30 июля), а также ряд государственных праздников отмечаются декоративной подсветкой башни в вечернее время. Для этого по контуру конструкции размещены 160 мощных прожекторов.

Вместе с тем флаг на верхушке башни, как было принято во времена СССР, теперь не вывешивается. От этого пришлось отказаться ввиду круглосуточной работы передатчиков. К тому же в свое время на место флагштока была установлена антенна одного из FM-передатчиков.

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Киевская телебашня – 41 год работы в эфире

Вот уже более сорока лет (юбилей ввода в эксплуатацию отмечался в прошлом году) телевизионная башня столичного радиотелевизионного передающего центра является самым высоким сооружением в Украине. Кроме того, это — самая высокая в мире решетчатая цельнометаллическая конструкция.

Киевская телебашня выше Эйфелевой на 60 м. При этом масса конструкции, по сравнению с парижским сооружением, в три раза меньше.

В середине семидесятых годов прошлого века объект, находящийся в столице Украины, входил в тройку самых высоких телебашен мира (после канадской Си-Эн Тауэр и российской Останкинской телебашни). Но уже в середине девяностых новостройки, преимущественно возведенные в КНР, сместили позицию украинского рекордсмена в мировом рейтинге. Сооружение в Киеве оставалось в топ-десятке самых высоких телебашен до 2012 года. Сейчас представительница Украины занимает почетное одиннадцатое место в перечне, в который входят свыше 40 телебашен мира высотой не менее 300 м. Десятку лидеров на сегодня составляют объекты в Токио (Япония, 2012 г, 634 м), Гуанчжоу (КНР, 2009 г, 600 м), Торонто (Канада, 1976 г, 553,3 м), Москве (Россия, 1967 г, 540,1 м), Шанхае (КНР, 1994 г, 468 м), Тегеране (Иран, 2007 г, 435 м), Куала-Лумпуре (Малайзия, 1994 г, 421 м), Тяньцзине (КНР, 1991 г, 415,2 м), Пекине (КНР, 1992 г, 405 м), Чжэнчжоу (КНР, 2011 г, 388 м), за которыми следует киевская телебашня (1973 г, 380 м).

Оборудование радиотелевизионного передающего центра размещено на двух технологических площадках. Одна из них расположена в здании киевского филиала Концерна РРТ (отдельно стоящем строении рядом с телебашней). Среди оборудования, которое находится на этой площадке, имеются устройства, установленные еще в 1973 году во время ввода технологического комплекса центра в эксплуатацию. Это три аналоговых телевизионных передатчика метрового диапазона и трехпрограммный передатчик диапазона УКВ. Богдан Иванович Чайка, начальник цеха №1 киевского филиала Концерна РРТ, который любезно согласился провести экскурсию по объекту, по поводу работы такого рода оборудования отметил следующее: «Потребление энергии достаточно велико, поскольку эксплуатируются ламповые передатчики метрового диапазона. В то время как уровень энергопотребления твердотельных передатчиков, в т.ч. цифровых, в несколько раз ниже. Но замена старого оборудования на более экономичное и менее энергоемкое нецелесообразна — до начала отключения аналогового вещания в Украине осталось менее года».

Чайка Богдан Иванович

Работает на киевском радиотелевизионном передающем центре с 1977 года. Окончил киевский политехникум связи по специальности «Телевидение и радиорелейная связь», служил в армии. Начинал работу электромехаником. Последние семь лет — начальник цеха №1 киевского филиала Концерна РРТ. Считает свою работу настолько интересной и увлекательной, что практически полностью посвящает себя профессиональной деятельности.

Хобби — рыбалка. В свое время, как и многие его коллеги, занимался изготовлением разнообразных электронных поделок.

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В помещениях здания киевского филиала, как в машине времени, оказываешься минимум лет на 30 назад. Стрелочные индикаторы «сделано в СССР» продолжают сигнализировать об уровне сигнала, состоянии передающих устройств, питающем напряжении и других параметрах электронных блоков.

В выходных каскадах передатчиков используются мощные электронные лампы. Богдан Иванович продемонстрировал подобную лампу для частоты до 250 МГц. Вид этого электронного прибора впечатляет, ведь в нем содержится 10 кг чистой меди. «Раньше лампы закупали в Петербурге», — отметил Богдан Иванович, рассказывая о сложностях поиска электронных компонентов для такого оборудования. Вместе с тем он отметил высокую надежность советской техники, что позволяет продолжать ее успешную эксплуатацию и сегодня.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, — выделение оборудованием большого количества тепла. Для отвода в технологических помещениях работает промышленная вентиляция.

Сейчас на площадке в здании киевского филиала размещены передатчики радиостанций нижнего УКВ-диапазона (65,7-74 МГц), популярного еще во времена СССР: УР-1 (68,51 МГц), УР-2 (71,3 МГц), УР-3 (72,86 МГц), радио «Марiя» (69,68 МГц), «Украинское радио» (105 МГц), а также передатчики телеканалов «Первого Национального» (УТ1), «Интера» и «1+1».

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С этой площадки осуществляется трансляция указанных телеканалов в аналоге. Эти каналы также входят в пакет цифрового эфирного вещания и транслируются передатчиками, которые размещены в верхнем техническом здании телебашни. Это же помещение используется и для размещения нового оборудования для эфирной цифры. Это позволяет существенно сократить длину фидеров по сравнению с теми, которые доставляют сигнал к антеннам от поверхности земли.

В технологических помещениях здания киевского филиала фидеров довольно много. Они выглядят как трубы, диаметр которых зависит от мощности передатчиков (до 50 КВт). Фидеры из здания киевского филиала в башню заводятся по специализированной эстакаде — фидерному мостику. Под ним проходит дорожка, предназначенная для персонала, с антигололедной галереей.

Подъем в лифте до верхнего технологического здания телебашни занимает около минуты. Из окон здания с двухсотметровой высоты открывается величественная панорама столицы Украины. Здесь на технологической площадке и расположено большинство передатчиков телевизионного вещания, а также радиостанций FM-диапазона. Передающее оборудование размещено в десятках стоек.

Установка в верхнем техническом здании большого количества оборудования стала возможной благодаря прогрессу технологий за последние несколько десятилетий. На технологической площадке, где в восьмидесятые годы прошлого века было несколько телевизионных передатчиков, сейчас функционируют десятки компактных устройств. А на замену громоздким системам водяного охлаждения, для которых необходимо было поднимать десятки литров дистиллированной воды, требуемые параметры рабочей среды обеспечивают современные кондиционеры. «По сравнению с серединой семидесятых годов современное оборудование, те же твердотельные передатчики, обладают гораздо более широкими функциональными возможностями и оснащены более совершенными средствами мониторинга и управления», — отметил Богдан Иванович, демонстрируя оборудование в верхнем техническом здании. «При этом взаимное влияние передатчиков исключается (отсутствуют помехи при одновременной работе большого числа устройств) за счет разнесения сигналов в соответствии с выделенными вещателям частотами. Функционирование же передающего оборудования осуществляется с соблюдением всех требований, предъявляемых правилами технической эксплуатации», — добавил он.

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Это важно, поскольку основное назначение телебашни состоит в размещении как можно выше большого количества передающих антенн, а также фидеров для доставки на эти антенны сигнала с технологических площадок.

Также Богдан Иванович заострил внимание на том, как сигнал попадает на технологические площадки радиотелевизионного передающего центра и как затем распределяется. Телерадиокомпании генерируют информационные потоки, доставляемые по волоконно-оптическим кабелям. Распределение и коммутацию полученного от вещателей сигнала выполняет Центр контроля и управления радио и телевидением (ЦКУ РТ). Это специализированное подразделение в составе Концерна РРТ. Наряду с коммутацией и распределением в число задач ЦКУ РТ входят оперативно-техническое управление средствами телерадиовещания, радиорелейными сетями связи, системами спутниковой связи, а также формирование мультиплексов.

В телебашне и в здании киевского филиала Концерна РРТ есть помещения, в которых работает оперативный персонал, осуществляющий эксплуатацию и выполняющий контроль работающего оборудования. Подразделения, в сферу ответственности которых входят такого рода функции, работают круглосуточно на протяжении всей недели, включая и выходные (режим 24х7). Работа организована посменно: одна смена с 8 часов до 20 часов, вторая смена с 20:00 до 8:00 следующего дня. Есть также и ремонтный персонал, который в штатных условиях работает по будням с 8:00 до 17:00.

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Один из немаловажных вопросов — безопасность объекта. Особое внимание уделяется пожарной безопасности. Ее организация осуществляется с учетом разнообразных факторов (от газовой системы тушения в верхнем техническом здании отказались ввиду того, что в зоне действия системы при ее срабатывании могут оказаться люди).

Для защиты персонала при внештатных ситуациях в наличии имеются изолирующие противогазы. Эвакуацию в экстренных случаях обеспечивают системы персональных лебедок типа «горный спасатель». Все спасательное оборудование проходит регулярную проверку.

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Энергетическую безопасность обеспечивает небольшая дизельная электростанция. Однако ее мощность изначально рассчитывалась для поддержания в рабочем состоянии того оборудования, которое функционировало на момент установки генератора. Сейчас же для поддержки мощных радио- и телепередатчиков этого, увы, недостаточно.

К счастью, проблемы с пропаданием электропитания редки. Последний такой случай был буквально незадолго до посещения телевышки — «Киевэнерго» обесточил район в выходной день 6 июля, и в эфире на непродолжительное время воцарилась тишина. Впрочем, событие осталось почти незамеченным, так как большинство телезрителей смотрит кабельное ТВ, спутник или Internet.

Покраска телебашни выполняется каждые 5 лет. Последняя покраска завершилась весной этого года. Обычно такие работы выполняются в ночное время. На время проведения малярных работ, связанных с нахождением на конструкции высотного объекта верхолазов (промышленных альпинистов), впрочем, как и на время проведения на башне ремонтно-восстановительных или регламентных работ, оформляется заявка на отключение части передающего оборудования.

Во время грозы конструкция телебашни фактически выполняет роль гигантского громоотвода — в нее неоднократно попадали молнии. Цельносварная конструкция обеспечивает беспрепятственное стекание токов, возникающих вследствие атмосферного разряда, в землю. По словам Богдана Ивановича Чайки, передатчики продолжают работать, но интенсивные электромагнитные наводки порой приводят к выходу из строя электронных устройств.

Периодически в соответствие с установленным графиком проводятся обследования конструкции телебашни. В частности, контролируется отклонение башни от вертикали, которое, по данным последнего обследования, выдерживается в пределах нормы.

Концерн РРТ владеет распределенной инфраструктурой — это радиорелейные линии связи (более 12 тыс. км) и региональные антенно-мачтовые сооружения (которых у Концерна вместе с киевской телебашней насчитывается более 560 по всей Украине). В ведении КРРТ находятся 515 радиопередающих телевизионных станций, 1380 передатчиков (в т.ч. 206 мощностью более 1 Вт).

Безусловно, киевская телебашня является примечательным объектом, отличающимся как конструктивным решением, так и размещением и организацией работы оборудования. Но далеко не все знают, что сооружения такого рода находятся не только в столице.

«Какие еще объекты, кроме столичной телебашни, могут заинтересовать читателей?» — обратились мы с вопросом к генеральному директору Концерна РРТ Александру Пивнюку. Александр Владимирович отметил как представляющие наибольший интерес следующие сооружения — Винницкую телемачту на растяжках (1961 г, 354 м), а также телевышки в Харькове, Донецке, Львове (Высокий Замок). Винницкая конструкция представляет собой трубу диаметром около двух метров из специальной стали, внутри которой находится лифт (поднимается на высоту 309 м). Телебашня выделяется наличием трех поперечных перекладин под углом 120 градусов одна к одной на двух ярусах вышки.

Харьковская телевышка (1981 г, 242,5 м) на данный момент занимает третье место среди высотных радиопередающих объектов в Украине, уступая по высоте лишь объектам в Киеве и Новоднестровске. Она построена по проекту УкрНИИпроектстальконструкции. Начиная с отметки 140 м и до вершины башня монтировалась из тринадцати 10-тонных блоков с применением грузовых вертолетов Ми-10К.

Донецкая телебашня (1956 г, 192 м) представляет собой цельнометаллическую пространственную решетчатую телевизионную башню (высота верхней площадки — 180 м). Уточним, в Донецке есть две башни, которые отличаются количеством площадок и датой построения. Башня с одной площадкой функционирует с 1956 г., башня с двумя площадками — с 1965 г. На данный момент башня обеспечивает вещание аналогового радио. До высоты 155 м представляет собой пирамиду с переломами поясов на 32 м и 64 м. Далее — призма с базой 1,75х1,75 м и высотой 25 м. Верхняя площадка размером 2,5х2,5 м расположена на отметке 180 м, здесь же — и труба для турникетной антенны.

Львовская телебашня (1957 г, 192 м) повторяет по конструкции и высоте Донецкую — она также является цельнометаллической решетчатой и расположена на Замковой горе (парк Высокий Замок). Конструкция обеспечивает вещание цифровых мультиплексов, аналогового телевидения и радио.

Поинтересовались мы и планами касательно размещения веб-камеры на киевской телебашне, а также организации ресторана (то есть использования телевизионной башни как туристического объекта). По словам Александра Владимировича, возможность такого использования в свое время оценивалась. Однако это потребовало бы существенных доработок конструкции башни. Необходимо будет смонтировать лифты, шахты которых будут примыкать к конструкциям башни снаружи. К тому же ограничено пространство и возможности нахождения существенного количества людей на отметке 200 м (конструктивное решение башни изначально не предполагало ее использования в качестве туристического объекта). Чтобы понять, насколько допустима доработка конструкции для такой цели, а уж тем более на ее осуществление, потребуются немалые финансовые инвестиции.

«К тому же Концерн РРТ является режимным предприятием с ограниченным доступом посторонних лиц на территорию, которая в последнее время усиленно охраняется, чтобы избежать возможных подрывных действий. Поэтому на данный момент постановка вопроса об использовании киевской телевизионной башни как туристического объекта не актуальна», — резюмировал Александр Владимирович.