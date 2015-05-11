Видеоплатформа YouTube прекращает поддержку устаревших устройств, а также устройств, к которым более не выходят обновления программного обеспечения (ПО).

В компании Google решили изменить интерфейс программных приложений (API), используемый для работы потоковых приложений, заставив тем самым пользователей обновить ПО – в случае, когда это возможно.

Те же пользователи, которые не могут обновить программное обеспечение (к примеру, владельцы устаревших моделей смарт-телевизоров и подобных устройств), вынуждены будут просто купить новую модель – если они хотят продолжать смотреть контент с YouTube.

В середине апреля официальном блоге платформы YouTube появилось сообщение от команды компании Google, в котором говорится о том, что компания отказывается от устаревшего API-интерфейса Data API v2 в пользу нового – Data API v3.

Новый API обеспечивает улучшенную поддержку комментариев, титров и push-уведомлений. В сообщении на блоге говорится: «После недавнего введения поддержки комментариев, титров и RSS push-уведомлений интерфейс Data API v3 уже поддерживает практически все функции, которые должны быть переведены с интерфейса Data API v2., который вскоре должен закрыться».

Среди устройств, на которых отразятся данные изменения, — Google TV v3 и Google TV v4, а также все прочие устройства производства компании Apple, которые работают на ОС старшей, чем iOS 7.

Игровые консоли, в которых отсутствует поддержка Adobe Flash и HTML5, а также различные смарт-телевизоры, спутниковые ресиверы и медиаплееры, к которым не выпускалось обновление, также под угрозой.

Так что же делать? Вы можете обновить своё программное обеспечение до последней его версии, и, возможно, это решит проблему. Если же нет – попробуйте войти на YouTube через браузер. Однако он должен обязательно поддерживать HTML5.

На устройствах, работающих на базе iOS, вы также сможете запускать потоковый контент через AirPlay.

В ближайшие неделю-две устройства, которые пострадают от изменений, ещё смогут показывать видео, размещённое ниже, но уже к концу первой половины мая такие устройства будут лишь выдавать ошибку 410 Gone HTTP.

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