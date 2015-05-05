Российское Общественное Телевидение нуждается в дополнительном финансировании

Коллегия Счетной палаты РФ предоставила отчёт об использовании средств, выделенных из федерального бюджета для финансирования Общественного телевидения России (ОТР), сообщают «Ведомости».

Начальное финансирование созданного в 2012 году общественного телеканала предполагало использование средств из государственного бюджета России. Далее телеканал должен был содержаться на благотворительные пожертвования от телезрителей, сборы которых были начаты в 2013 году. Но, по завершению года, эти отчисления составили всего 7 миллионов рублей (0,16%) от требуемого для вещателя финансирования.

Заместитель министра Министерства связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заверил, что увеличение финансирования общественного вещателя не предполагается, и ему надо научиться существовать на выделенные средства или научиться добывать их. Волин напомнил, что ОТР не имеет права зарабатывать на размещении рекламы, но может зарабатывать на другом: продаже или производстве контента.

Из отчёта Счетной палаты РФ стало известно, что в первый год существования телеканала Минкомсвязи планировало выделить на его финансирование всего 400 миллионов рублей, а в 2013-2014 годах ежегодная сумма субсидий должна была составлять 1,5 миллиардов рублей. Но вещателю только в конце 2012 года были отведены 1,550 миллиардов рублей, которые были переведены на следующий – 2013 – год, а в 2014 году он получил 1,425 миллиардов рублей. Это привело к тому, что из-за недостаточного начального финансирования телеканалу пришлось взять кредиты в 650 миллионов рублей, проценты от которого составили 29 миллионов рублей, что стало дополнительными расходами государственного бюджета.

На деле, финансирование канала из бюджетных средств за всё это время составило 3 миллиарда рублей, и на сегодня средств ОТР для его нормальной работоспособности не хватает.

Напомним, что модель финансирования общественного вещателя России изначально предусматривала, что в будущем он должен будет финансироваться из сбережений целевого капитала, а не из государственного бюджета.

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