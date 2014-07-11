Еще несколько лет назад серьёзно рассматривать вариант просмотра телевидения через Интернет было нельзя. Низкая скорость доступа к глобальной сети ставила крест на любых попытках энтузиастов. Сегодня же ситуация кардинально изменилась. По данным компании Ookla Speedtest, на апрель этого года Украина занимает 39 место в мировом рейтинге по скорости доступа к сети Интернет. Практически все провайдеры Украины, предлагающие стационарный доступ к сети Интернет, обеспечивают достойные скоростные параметры даже в самых бюджетных тарифных планах.

Благодаря этому появилась техническая возможность передавать видеопоток стандартной и высокой четкости. Но тут возникают проблемы с выбором источника видеоконтента. Найти стабильный сервис для удобного просмотра телевидения — задача не из легких. Ограниченный список каналов и переизбыток рекламных баннеров отбивает желание пользоваться подобными сайтами. Но там, где есть спрос, появляется предложение.

В данном номере вниманию читателей предлагается обзор специализированного устройства – телевизионной приставки под управлением Android 4.2.2 – Camigo Duo. Основная задача приставки – посредством технологии OTT (Over the Top) обеспечить доступ к ряду сервисов, предлагаемых компанией Kartina.TV. А тут и более 150 популярных каналов (для большинства из них доступен двухнедельный архив всех передач), несколько десятков радиостанций, постоянно пополняющийся архив фильмов. При этом использование системы на базе Android с доступом к магазину приложений фактически обеспечивает функциональность SmartTV, но обо всем по порядку.

Несколько слов о технологии OTT. Она похожа на услугу IPTV, предоставляемую многими провайдерами, но при этом не имеет жесткой привязки к провайдеру. По сути – это цифровое телевидение через Интернет. При этом доступ к услугам Kartina.TV можно получить в любой точке планеты. Для просмотра каналов стандартной четкости достаточно скорости подключения 5-6 Мбит/с. Для комфортного просмотра телеканалов высокой четкости желательна скорость от 10 Мбит/с.

Camigo Duo поставляется в небольшой объемной коробке из плотного картона с фотопечатью. Особой информативностью она не отличается.

Комплект поставки:

Телеприставка Camigo Duo.

Кабель HDMI.

Кабель Ethernet.

Двусторонний IR пульт ДУ (вкл. два элемента питания CR2032).

Документация.

Блок питания (12 В, 1,5 А).

На время бета-тестирования приставка дополнительно комплектовалась совместимой USB Web-камерой Logitech HD720p. При желании камеру можно использовать для видеозвонков в Skype.

Внешний вид и интерфейсы

Корпус Camigo Duo выполнен в классической прямоугольной форме с закругленными углами. Габаритные размеры: 167x110x30.5 мм. Материал верхней крышки – пластик, при этом боковые грани имеют матовую текстуру. Сверху корпус усыпан глянцевыми треугольниками, образующими рельефную поверхность. Этот дизайнерский прием разнообразит внешний облик приставки и добавляет ей индивидуальности. Левая грань крышки полностью перфорирована.

На передней панели слева надпись – «Camigo», в центре логотип – «Kartina TV», а справа — вставка из прозрачного пластика, за которой находятся ИК-приемник и индикатор режима работы. Во включенном состоянии цвет свечения индикатора — зеленый. В режиме ожидания – красный. На правой грани расположены три порта USB 2.0.

На задней панели расположена скрытая кнопка сброса, цифровой оптический аудио-выход S/PDIF, порт Ethernet 10/100 Мбит, порт HDMI и разъем для подключения блока питания. Механических или электронных кнопок включения на Camigo Duo нет.

Нижняя часть приставки представляет собой шасси из пластины металла, к которому крепится системная плата и верхняя крышка. Дно окрашено черной краской, а по периметру наклеены четыре резиновых ножки, которые обеспечивают устройству устойчивость на ровной поверхности.

Отдельно хочу обратить внимание на пульт дистанционного управления, имеющий необычную конструкцию. Все дело в том, что на ПДУ кнопки управления расположены с двух сторон. На лицевой стороне находятся классические кнопки управления, а с обратной стороны – QWERTY-клавиатура, призванная облегчить набора текста.

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Пульт средних размеров, материал изготовления – пластик с софт-тач (soft-touch) покрытием, благодаря чему ПДУ приятный на ощупь. Сборка добротная – скрипов и прогибов не замечено, при этом он удобно располагается в руке. Кнопки выполнены из черной резины, на них краской нанесены обозначения. Нажатие по клавишам мягкое, с легкой фиксацией. Сверху и по бокам пульт имеет вставки из прозрачного пластика для пропускания ИК-лучей. В нижней части расположено сервисное отверстие для извлечения кассеты с элементами питания.

Поверхность пульта использована максимально эффективно. Кроме привычного набора клавиш, имеется блок навигационных кнопок и управление воспроизведением, а также ряд специальных кнопок, ускоряющих доступ к социальным сетям и расширенным функциям. Например, кнопка «Mouse» переводит блок навигационных кнопок в режим управления курсором. В верхней части ПДУ нашлось место для индикатора переключения режима навигационных кнопок.

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QWERTY-клавиатура содержит обозначение латинскими символами и кириллицей. Дополнительно присутствуют кнопки включения верхнего регистра и цифрового блока. Кроме того, ПДУ оснащен четырьмя навигационными кнопками. Первая кнопка в нижнем ряду выполнена из полупрозрачной резины и используется для возврата к предыдущему действию, при этом она также выполняет роль индикатора. При нажатии любой кнопки она начинает мерцать. Питается пульт от двух литиевых элементов типа CR2032.

Аппаратная часть

Качество сборки корпуса и монтажа элементов не вызывает нареканий. Системная плата занимает всё свободное пространство корпуса. На центральный медиапроцессор наклеен радиатор. Если внимательно присмотреться, то рядом с разъемом питания можно заметить монтажные места для механической кнопки включения. На фронтальной стороне расположено место для установки резервного источника питания и слота карт памяти – SD. В области оптического выхода предусмотрено место для коаксиального S/PDIF выхода. Но все эти элементы в данной модификации не установлены.

Центральный процессор — Amlogic AML8726-MX. Его основные характеристики:

Количество ядер – 2.

Частота на ядро – 1,2 GHz.

Набор инструкций – ARM v7.

Архитектура – ARM Cortex-A9.

Видеоадаптер – Mali-400 MP2 (2 ядра).

Технология производства – 40 нм.

Поддерживаемые кодеки и форматы:

Максимальное разрешение 1920x1080p.

Видеокодеки : H.264 HP@L4.1, MPEG-4 Part 2 ASP, MPEG-2 MP/HL, MPEG-1 MP/HL, WMV/VC-1 SP/MP/AP и M-JPEG.

: H.264 HP@L4.1, MPEG-4 Part 2 ASP, MPEG-2 MP/HL, MPEG-1 MP/HL, WMV/VC-1 SP/MP/AP и M-JPEG. Аудиокодеки : AAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus, MP3, HE-AAC v1/v2, WMA, Vorbis, FLAC, ADPCM, PCM и MP2.

: AAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus, MP3, HE-AAC v1/v2, WMA, Vorbis, FLAC, ADPCM, PCM и MP2. Видеоконтейнеры : MPEG-TS, MPEG-PS, MP4, MOV, MKV, 3GP, WMV, VOB, AVI и FLV.

: MPEG-TS, MPEG-PS, MP4, MOV, MKV, 3GP, WMV, VOB, AVI и FLV. Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX и PGS.

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Подключение и начало работы

Подключить Comigo Duo можно только к современным телевизорам, оборудованным HDMI-входом. Композитного видеовыхода («тюльпаны») на приставке нет. Два главных минуса Android-приставок – это проблема с управлением и настройкой. Здесь уж каждый производитель справляется так, как может. Некоторые устанавливают специальные программные оболочки, которые призваны помочь пользователю. Однако на практике данный подход часто ухудшает возможности стандартного интерфейса ОС Android.

Начальная настройка Comigo Duo существенно отличается от других приставок, базирующихся на операционной системе Android. Здесь «Мастер настроек» последовательно проводит пользователя через все этапы настройки: выбор типа подключения к сети, проверяет наличие обновленной версии ПО, настройка экрана, предлагает ввести учетные данные сервиса Kartina.TV и выполнить подключение учетной записи Facebook. В качестве альтернативы Facebook можно создать учетную запись Camigo.

Первое включение (мастер настройки) 1 of 8

Отмечу, что адаптация под разрешение экрана происходит несколько необычно. Вместо списка доступных разрешений предлагается кнопками курсора расширить черный прямоугольник в центре экрана, чтобы все его стороны перекрыли светлый фон. Видимо, это связано с тем, что разрешение экрана 1280х720, и его нельзя изменить. А настройка сторон нужна для правильного расчета коэффициента масштабирования. Несмотря на то, что интерфейс отображается в разрешении HD720p, проблем с детализацией элементов меню на телевизоре с диагональю экрана 42″ не было.

В целом, настройка прошла без проблем. «Мастер настроек» не утомляет множеством пунктов, поэтому настройку приставки с его помощью можно рекомендовать не только новичкам, а и профессионалам.

Программное обеспечение

Самый простой способ доступа к ОТТ-сервису Kartina.TV, не требующий затрат на покупку дополнительного оборудования, – это обычный компьютер. Достаточно установить небольшую программу, доступную на официальном сайте. Данный способ подойдет тем, у кого нет телевизора. Но согласитесь, что телевидение удобнее смотреть на экране с большой диагональю, и тут уже не обойтись без приставки. Ранее я пользовался медиаплеером Dune HD для подключения телевизора к Kartina.TV, поэтому далее я буду сравнивать возможности приложения для Dune HD с программным обеспечением Camigo Duo.

При первом включении, после подключения к локальной сети, мастер настройки проверяет версию программного обеспечения и при необходимости предлагает её обновить. На момент тестирования была установлена актуальная версия ПО Android: 4.2.2, номер сборки: 2.1.132/KARTINA_PRD/Kartina.

Все функции главного меню сгруппированы по разделам, которые отображаются в виде списка в левой части экрана. Всего восемь разделов: «Kartina TV», «Видеотека», «Поиск», «Настройки», «Приложения», «Браузер», «Видеостена» и «Мультимедиа». При выборе определенного раздела выезжает горизонтальная панель, содержащая ярлыки и интерактивные области.

При выборе раздела «Kartina TV» предлагается открыть список каналов или электронную программу передач («Телегид»), там же отображается список недавно просмотренных телеканалов.

Список каналов 1 of 3

Список каналов сгруппирован по жанрам, навигация по списку осуществляется кнопками курсора. При выборе определенного канала справа отображается программа передач. Красная буква «R» перед названием передачи означает, что передача уже доступна для просмотра из архива. Если перейти по списку максимально вправо, отобразятся дни недели.

Почти для всех каналов предлагается архив телепередач за две последние недели. Пожалуй, это самая удобная «фишка», которая поможет смотреть любимые передачи в удобное для вас время, при этом рекламу можно перематывать. В отличие от программного обеспечения медиаплееров Dune HD записать (сохранить) передачу на флешку нельзя.

«Телегид» наглядный. При выборе передачи в нижнем левом углу отображается ее краткое описание.

Справа доступен ряд кнопок, позволяющих начать просмотр, поделиться впечатлениями о передаче в Facebook или отправить просмотр на DLNA-совместимое устройство. Социальной интеграции в Camigo Duo уделено много внимания.

Если при просмотре нажать кнопку «ZOOM» на пульте ДУ, то появится небольшое меню – выбор соотношения сторон. Поддерживаются все форматы отображения, включая масштабирование по ширине с сохранением пропорций, что удобно при просмотре каналов с соотношением сторон 4:3 на широкоформатных

телевизорах. Понравилось, что выбранное соотношение сторон сохраняется для каждого из каналов индивидуально. При выборе раздела «Видеотека» предлагается открыть архив фильмов и сериалов, там же отображается список недавно просмотренных фильмов.

Содержимое видеотеки разбито на две части — «Фильмы» и «Сериалы». При выборе соответствующего раздела откроется выбор жанра. Список фильмов отображается в виде потока постеров, при выборе которых появляется подробное описание фильма, рейтинг КиноПоиск и IMDb. Если из списка актеров выбрать фамилию, то запустится поиск по «Видеотеке» всех фильмов с участием этого актера.

При выборе раздела «Поиск» можно произвести поиск по электронной программе передач, Google, YouTube, КиноПоиск или по базе IMDb.

Видеотека 1 of 5

В разделе «Настройки» можно открыть список всех настроек, а также узнать информацию о версии программного обеспечения.

Настройки 1 of 5

При выборе раздела «Видеостена» на экране ТВ открывается список из последних опубликованных видеороликов в соцсети Facebook.

Видеостена/Мультимедиа 1 of 6

Из раздела «Мультимедиа» можно запустить «Файловый менеджер» или открыть список радиостанций, а также перейти к каталогу картинок/музыки/видео. Здесь же отображается список из недавно прослушанных радиостанций.

При подключении USB-носителя к приставке система в автоматическом режиме запускает поиск медиафайлов. После этого музыку, фото и видео, расположенные на «флешке», можно найти в разделе меню «Мультимедиа».

Файловый менеджер оформлен в цветовой гамме главного меню. Размер шрифта удачно подобран для отображения на телевизоре.

Хотя изменить оформление главного меню нельзя, общее впечатление от интерфейса положительное. Основные цвета меню – черный, серый и оранжевый. Вся оболочка изначально качественно локализована. Интерфейс оптимизирован для использования на большом экране телевизора, а для управления достаточно минимального набора кнопок на пульте ДУ.

«Доска» (Board) – это коллаж из небольших интерактивных областей, в которых отображаются последние сообщения из ленты новостей Facebook, предложения просмотреть новинки из «Видеотеки» и прочее.

«Социальная панель» вызывается поверх основного изображения с левой стороны. Благодаря этому абоненты Kartina.TV могут общаться между собой в мини-чате, отправлять приглашение просмотреть какой-то канал или передачу из архива, а также оставить сообщение на Facebook.

При первом запуске Google Play будет предложено ввести учетные данные от аккаунта Google. Установка приложений стандартная для всех Android-устройств. Все установленные программы отображаются в разделе «Приложения». При этом следует сказать, что разработчики установили негласное ограничение на установку некоторых приложений. Например, установить AnTuTu Benchmark или MX Player из магазина приложений не получится.

Сначала мне показалось, что многозадачности вовсе нет и переключиться между приложениями нельзя. Позже заметил, что если выбрать раздел главного меню – «Приложения» и прокрутить его вправо, там отображаются значки последних запущенных приложений. С их помощью можно переключаться между открытыми приложениями. Чтобы закрыть активное приложение нужно несколько раз нажать кнопку «Назад» (Back) на пульте ДУ.

Google Play 1 of 4

В общем-то, колоссальная работа по созданию медиаприставки на базе Android была проделана для того, чтобы обеспечить запуск популярных приложений из Google Play. Конечно же, одно из самых популярных коммуникационных приложений это – Skype. Запуск Skype на экране большого телевизора и поддержка web-камер будет по достоинству оценена любителями семейных видеоконференций.

Skype 1 of 2

AnTuTu Benchmark 4.3.3 1 of 5

Удалить установленные приложения можно через меню «Настройки» – «Приложения». Это, пожалуй, единственное напоминание о стандартном интерфейсе Android.Замер производительности Camigo Duo производился с помощью(данное приложение было проинсталлировано с «флешки» при помощи apk-файла). Результат – 11112 баллов. Неплохо! Данный результат соответствует аналогичным приставкам с двухъядерным процессором.

Среди списка поддерживаемой USB-периферии заявлены Web-камеры, 3G-модемы, мыши, клавиатуры и внешние накопители. Проблем с подключением обычной компьютерной мыши не возникло. А вот при подключении стандартной компьютерной клавиатуры «русская раскладка» не соответствует обозначению на клавишах.

На латинице с раскладкой все в порядке. Отметим, что переключение раскладки осуществляется сочетанием клавиш – «Ctrl + Пробел».

В качестве альтернативного пульта дистанционного управления можно использовать любое iOS-устройство. Но должен отметить, что на момент тестирования приложение KTV iRemote было оптимизировано только для iPhone. При запуске на iPad изображение занимало лишь часть экрана.

KTV iRemote (iOS) 1 of 5

Интересной особенностью Camigo Duo является способность хранить несколько профилей пользователей, что облегчает совместное семейное использование телеприставки. Переключиться между профилями можно при нажатии кнопки «Login» на пульте ДУ. Кроме настроек, связанных с социальными сетями, сохраняются настройки просмотра, список избранных каналов и многое другое.

Выводы

Основной «фишкой» ОТТ-сервиса Kartina.TV является технология catch-up TV, которая позволяет хранить на серверах провайдера записи большинства телеэфиров. Благодаря этому абонент через систему электронного программного гида получает доступ к архиву записей за 14 дней. Такая особенность нивелирует понятие «прайм-тайм» и дает возможность посмотреть все, что хотелось, перематывая назойливую рекламу.

Catch-up TV 1 of 12

Порадовал грамотный подход разработчиков программного обеспечения к решению поставленной задачи. Идея современного способа просмотра телевидения дополняется симбиозом, который указывает на синергию телевидения и SMM-технологий (social marketing management).

Опыт от использования приставок под управлением Android мне не пригодился. Хотя Camigo Duo использует Android 4.2.2, от стандартного интерфейса не осталось ничего. Из главных отличий – нет привычного экрана «Домой» и панели управления многозадачностью. Но в данном случае могу назвать это преимуществом. Разработчики уделили внимание простоте, фактически сделав из приставки медиаплеер. Camigo Duo не понравится фанатам «чистого» Android, поскольку разработчики установили слишком много ограничений. Например, ограничение на установку некоторых приложений из Google Play или же невозможность доступа к файловой системе с правами root.

+ Простой и интуитивно понятный интерфейс.

+ Доступ к магазину приложений Google Play.

+ Встроенный модуль Wi-Fi 801.11n.

+ Пульт ДУ с клавиатурой, содержащей кириллицу.

— В режиме ожидания не отключается питание портов USB.

— Отсутствие гироскопа в пульте ДУ (датчика положения).

— Отсутствие встроенного микрофона.