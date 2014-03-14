DIVAN TV запускает телеканал собственного производства «Боец+»

Учитывая происходящие на рынке СМИ – цензура, давление на телеканалы и другие источники информации, DIVAN.TV дает возможность создавать тематические каналы на своей платформе. Компания берет на себя все необходимые затраты: инвестиции в технологию, дистрибуцию в 200 странах мира и информационное продвижение созданных телеканалов на любом оборудовании (ТВ, SmartTV, планшеты, смартфоны, сайт). В отличии от других платформ, DIVAN.TV не вмешивается в редакционную политику каналов. В компании уверенны, что эта возможность поможет многим профессиональным журналистам в создании и развитии своих независимых СМИ.

Компания решила первым запустить канал о единоборствах «Боец+». Там будут доступны видеотрансляции спортивных событий, в том числе бои без правил. В дальнейшем будут добавлены также интерактивные возможности. Сейчас компания занимается подготовкой к полноценному запуску спортивного раздела, в котором будут доступны также трансляции футбольных матчей.

Напомним, в декабре 2013г. сервис DIVAN.TV открыл бесплатный доступ к альтернативным ТВ-каналам, освещающим события на Майдане.

В отличие от других провайдеров, которые в феврале 2014г. начали отключать региональные крымские ТВ-каналы, сервис DIVAN.TV наоборот открыл к ним бесплатный доступ.

Все альтернативные телеканалы находятся в бесплатном доступе и по сей день.

Дополнительная информация:

DIVAN.TV – это первый мультимедийный сервис провайдер для 300 миллионной русскоязычной и украиноязычной аудиторий во всем мире. Сервисом можно пользоваться на любых платформах: ТВ, Smart TV, планшеты, смартфоны, используя один эккаунт. DIVAN.TV реализовывает концепцию TV Everywhere и дает пользователям возможность смотреть телевидение в любом месте, на любом девайсе, и в любое время.

DIVAN.TV – это также экосистема, которую создала компания совместно с партнерами: больше 200 телеканалов, 20 интернет-провайдеров, 600 розничных магазинов по Украине, производители оборудования и другие.