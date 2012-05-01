Вот и отгремел старт продаж первого цифрового эфирного тюнера для приема сигнала «Зеонбуда», производства компании Strong, обзор которого был опубликован в апрельском номере Mediasat за этот год. Страсти немного поутихли. Сегодня вниманию читателей нашего журнала предлагаются результаты тестирования второго ресивера, способного раскодировать эфирную цифру — Trimax TR-2012HD. На украинском рынке данный приемник представлен компанией «Ромсат». Чего ждать от подопытного? Сможет ли он составить достойную конкуренцию Strong SRT-8500? С этим и предстоит разобраться в данном обзоре. Поэтому прошу не винить за частые сравнения с первенцем, поскольку выбор не велик и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, следовательно, Trimax TR-2012HD заслуживает внимания.

Взяв в руки белую коробку с изображением телеприставки и круглого оранжевого логотипа — «Т2», начинаешь ощущать сходство в оформлении со Strong SRT-8500. Видимо, это негласная договоренность делать узнаваемые упаковки для устройств, одобренных провайдером «Зеонбуд», чтобы покупатель понимал, что перед ним сертифицированный продукт. Коробка сделана из картона с фотопечатью.

В нижней части присутствуют наклейки с датой и кодом активации. На обратной стороне схема подключения к телевизору и описание основных функций. Внутри коробки: ресивер, пакет с гарантийным талоном и руководством пользователя, пульт дистанционного управления, две батарейки типа ААА и внешний блок питания. Из шнуров только AV-кабель для подключения к телевизору по НЧ-входу.

Корпус аппарата полностью выполнен из черной пластмассы. Вся поверхность глянцевая. С двух сторон имеются закругления, которые придают ему оригинальную форму. Верхняя и нижняя части корпуса покрыты вентиляционными отверстиями. На фронтальной панели слева порт USB2.0 и слот для смарт-карт. Справа — две серебристые механические кнопки переключения каналов и полупрозрачная кнопка включения, в которую встроен индикатор режима работы, который светится зеленым цветом, а в режиме ожидания — красным. Все надписи на корпусе нанесены прямо на его поверхность белой и синей краской.

На задней панели расположены: антенный вход, петлевой выход антенны для подключения к телевизору с аналоговым тюнером, порт HDMI, три RCA разъема аналогового A/V — выхода, разъем для подключения внешнего блока питания. Цифровой аудиовыход не предусмотрен.

В комплекте небольшой пульт дистанционного управления, который удобно лежит в руке. Питание пульта осуществляется от двух батареек типа ААА. Кнопки на ПДУ маленького размера, но они разной формы и удобно расположены, что позволяет быстро привыкнуть и пользоваться пультом на ощупь.

Верхняя и нижняя части корпуса крепятся за счет трех винтов на дне, один из которых заклеен пломбой, и двух пар защелок по бокам. Вскрытие показало, что основные элементы полностью идентичны Strong SRT-8500, это процессор производства китайской компании Mstar и чипсет MSB1230, отличие лишь в производителе чипа памяти и контроллера смарт-карт. Сверху на процессоре закреплена пластина радиатора.

Чем устройства «умнее», тем они дольше включаются, и хотя Trimax TR-2012HD не имеет полноценной операционной системы, процесс его загрузки длится около 30 секунд. Во время включения на экран выводится белый фон с приветственной надписью «Вітаємо Вас у світі Т2», чуть выше полоска с прогрессом загрузки. Меню простое и интуитивно понятное. Цветовая гамма серо-белая, нейтральная.

При первом включении предлагается выбор языка интерфейса и запуск автоматического поиска каналов. Проверка приема проводилась в городе Киев на комнатную логопериодическую антенну на высоте шестого этажа девятиэтажного дома в пределах видимости телевышки, где кроме 32-х каналов «Зеонбуд» вещают еще три оператора в формате DVB-T. Полное сканирование заняло чуть меньше четырех минут. В результате были найдены 55 каналов, доступные в эфире Киева. Проблем с качеством звука или изображения нет. Каналы в формате DVB-T и DVB-T2 отображаются в одном списке. Переключение между каналами, работающими в стандарте DVB-T, происходит за 1-2 секунды, а между DVB-T2 каналами на секунду дольше.

Меню разделено на семь закладок: «Программы», «Изображение», «Поиск каналов», «Время», «Язык», «Система» и «USB».

Закладка «Программы» предоставляет доступ к электронной программе передач (EPG), которая будет передаваться вместе с основной трансляцией. На момент проведения тестирования ни один канал не предоставлял доступ к данному сервису. В «Редакторе программ» можно выставить порядок, изменить представление, установить ограничение на просмотр по паролю или просто удалить канал из списка. Доступ к «Редактору программ» ограничен паролем, по умолчанию — «000000».

В разделе «Изображение» собраны все настройки, влияющие на качество картинки, и способы вывода видео на телевизор. Выбор соотношения сторон (16:9, 4:3) с возможностью растягивания изображения по ширине экрана или увеличения с сохранением пропорций. Доступны разрешения для HDMI выхода — 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Можно выбрать аналоговый или цифровой выход. Так же присутствует весьма удобная настройка уровня прозрачности меню.

На закладке «Поиск каналов» расположен доступ к автоматическому или ручному сканированию каналов, включению/отключению питания антенного усилителя.

Закладка «Время» позволяет выбрать интервал времени до отключения. Установить таймер включения/отключения.

На закладке «Язык» выбирается язык интерфейса (меню), язык субтитров и предпочитаемый язык звуковой дорожки. В программном обеспечении заложена поддержка трех языков интерфейса — украинский, русский, английский.

Раздел «Система» обеспечивает доступ к информации о параметрах и состоянии системы условного доступа. Пункт «Родительский контроль» позволяет установить значение возрастного ограничения на просмотр телепередач. В этом же разделе можно просмотреть информацию о приемнике и версии программного обеспечения.

Последняя закладка «USB» служит для отображения состояния подключения к порту USB, внешних накопителей и перехода к мультимедиа функциям приставки, которые, в свою очередь, разделены на три части — «Музыка», «Фото» и «Фильмы».

Для проверки медиаплеера использовался образ DivXTestCD v2.0,плюс несколько файлов, загруженных с видеосервиса YouTube. Результаты тестирования приведены в

Таблице 1. Версия программного обеспечения ресивера 1.002.

При просмотре содержимого «флешки» названия файлов, содержащие символы на кириллице, отображались корректно, а вот с тегами, содержащими кириллицу, аудиоплеер не справился. Поддерживается просмотр фото при фоновом воспроизведении музыки. Есть режим «галерея» и «слайд-шоу» с настраиваемым эффектом переходов. Основная проблема видеоплеера — отсутствие поддержки распространенного аудиокодека Dolby Digital AC3. По этой причине ряд видеофайлов воспроизводился без звука. В целом, по результату теста, Trimax TR-2012HD, неплохо справляется с воспроизведением видео высокой четкости. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов с непониманием аудио/видео кодеков, я рекомендую выбирать файлы в формате AppleTV (.MP4, .MOV, .M4V переименованные в .MP4). По стандарту в видео данного типа используется аудиокодек AAC (Advanced Audio Coding), полностью совместимый с телеприставкой. В процессе использования видеоплеера случайно были обнаружены несколько полезных функций — быстрый переход к любой минуте фильма и выбор режима воспроизведения (один, все, случайно). Для перехода к любому периоду времени во время воспроизведения на пульте нужно нажать кнопку «TV/Radio». На экране появятся таймер — «00:00:00». Затем с помощью кнопок от «0» до «9» указываем желаемый период времени в формате «часы:минуты:секунды» и подтверждаем нажатием кнопки «Ок». Выбор режима воспроизведения происходит повторным нажатием кнопки «EPG».

Функция сдвига во времени (TimeShift) и записи телепередач на USB-носители (PVR) заблокированы на уровне программного обеспечения.

1 of 7

Выводы:

Чуда не произошло. Ощутимых различий в качестве изображения или чувствительности между двумя телеприставками Strong SRT-8500 и Trimax TR-2012HD выявить не удалось. Да и откуда им взяться при одинаковой схемотехнике? Хотя Trimax TR-2012HD уступает по качеству материалов и сборки, не имеет цифрового аудиовыхода, но зато он обладает более гибким интерфейсом, что имеет немаловажную роль при ежедневном использовании. На мой субъективный взгляд, внешний вид меню Trimax TR-2012HD удобнее за счет изменяемой прозрачности, более крупного шрифта в списке каналов и менее яркой цветовой гаммы. Люди старшего возраста оценят механические кнопки переключения каналов на передней панели.

простота настройки

функции медиаплеера

отсутствие в комплекте HDMI-кабеля

отсутствие цифрового аудиовыхода

Благодарим компанию «Ромсат» (г. Киев)

за предоставленный аппарат для тестирования.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.